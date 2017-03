China will seine Militärausgaben in diesem Jahr um sieben Prozent erhöhen. Dies ist der geringste Zuwachs seit 2010. Die Vorsitzende des Volkskongresses, Fu Ying, sagte am Samstag weiter, der Verteidigungshaushalt entspreche damit rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP).

Die sinkenden Zuwachsraten bei der Verteidigung spiegeln das abgekühlte Wirtschaftswachstum der Volksrepublik wider. In chinesischen Militärkreisen hieß es, der Anstieg sei zu gering. "Viele Leute beim Militär werden damit nicht glücklich sein", sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Angesichts der Unsicherheit, die mit dem neuen US-Präsidenten einhergehe, wäre mindestens ein Anstieg um zehn Prozent notwendig gewesen, hieß es auch in der einflussreichen amtlichen Zeitschrift "Global Times". Für Beunruhigung in China sorgen mögliche Auseinandersetzungen mit den USA über das Südchinesische Meer und den Status von Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betrachtet. Mit ihrem Anspruch auf das Südchinesische Meer, in dem Erdöl- und Erdgasvorkommen vermutet werden, hat die Führung in Peking heftige Kritik aus anderen asiatischen Staaten und den USA auf sich gezogen.