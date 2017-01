WashingtonKurz vor der ersten Sitzung des neuen US-Kongresses werden die Risse in der Republikanischen Partei deutlich. Der künftige Präsident Donald Trump kritisierte am Dienstag die Entscheidung der Konservativen im Repräsentantenhaus, ein unabhängiges Aufsichtsgremium zu entmachten. Diese Ethikkommission sei zwar unfair, twitterte Trump, der die Wahl als republikanischer Kandidat gewann, am Dienstag. Er zweifelte aber daran, ob der Schritt nötig gewesen wäre. Vor dem Kongress liege viel Arbeit. „Konzentriert Euch auf die Steuerreform, Gesundheit und andere Dinge, die viel wichtiger sind.“

Das Office of Congressional Ethics (OCE) war 2008 nach mehreren Korruptionsskandalen eingerichtet worden, um bei mutmaßlichen Regelverstößen von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern zu ermitteln. Das Gremium ist von den Parteien unabhängig. Kritiker haben den Ermittlern vorgeworfen, sich zu stark in die Arbeit der Volksvertreter einzumischen.