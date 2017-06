Ankara/IstanbulDie Staatschefs der Türkei und Saudi-Arabiens suchen Insidern zufolge vor dem Hintergrund der Katar-Krise auf dem G20-Gipfel in Hamburg das direkte Gespräch. Das Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und König Salman sei am Mittwoch während eines Telefonats vereinbart worden, verlautete am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialamt. Die Staaten stehen auf verschiedenen Seiten: Saudi-Arabien gehört zu einer Gruppe arabischer Länder, die Katar isoliert hat, während die Türkei das Emirat unterstützt. Die Regierung in Ankara gab zudem Hilfslieferungen nach Katar bekennt. Medienberichten zufolge werden weitere türkische Soldaten in das Emirat verlegt.

Bei dem Telefonat sei Erdogan mit Salman und dem neuen Kronprinzen Mohammed bin Salman übereingekommen, die Bemühungen um eine Lösung der Krise zu verstärken, hieß es weiter aus den Kreisen. Das G20-Treffen findet Anfang Juli statt. Inzwischen wurden konkrete Hilfsmaßnahmen der Regierung in Ankara für Katar bekannt. Der Zeitung „Hürriyet“ zufolge sollten im Laufe des Tages 25 türkische Soldaten und fünf gepanzerte Fahrzeuge in das Emirat verlegt werden, wo bereits 88 Soldaten stationiert seien. Ihre Zahl könne langfristig auf 1000 steigen. Eine Stellungnahme des türkischen Militärs lag zunächst nicht vor.