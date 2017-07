TripolisDie libysche Küstenwache hat nach eigenen Angaben etwa 280 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. 128 Menschen seien vor der Stadt Sawija aufgegriffen worden, teilte die Marine am Montag mit. Weitere 150 wurden demnach vor Sabratha in Sicherheit gebracht. Sie seien vor allem aus Ländern südlich der Sahara gekommen.

Die Migranten wollen vor allem über Libyen und das Mittelmeer Italien erreichen. In diesem Jahr sind nach Angaben der Regierung in Rom bereits mehr als 93.000 Neuankömmlinge in dem EU-Staat registriert worden. Das sind 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die SPD will die Flüchtlingskrise zum Thema im Bundestagswahlkampf machen.