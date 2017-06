BrüsselDie britische Regierung deutet Zugeständnisse bei den ersten Knackpunkten in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union an. Beide Seiten hätten ihre Eröffnungsposition dargelegt, jetzt müsse man verhandeln, sagte Staatssekretär Robin Walker vom britischen Brexit-Ministerium am Dienstag in Brüssel.

London hatte am Montag ein ausführliches Angebot über Bleiberechte für die 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien veröffentlicht. Demnach sollen alle die Chance auf einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, allerdings nur auf Antrag und nach Einzelfallprüfung.