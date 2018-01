RomDie Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erhofft von der Parlamentswahl in Italien den Anfang vom Ende der heutigen Europäischen Union. „Die Wahl in Italien könnte sicherlich der Anfang eines neuen Europas darstellen. Einen weiteren Beweis liefern, dass die Menschen sich gegen die Europäische Union stellen, wie sie heute ist“, sagte die französische Politikerin dem „Corriere della Sera“ (Dienstag). Italien wählt am 4. März ein neues Parlament.

Auch die Fünf-Sterne-Bewegung - derzeit in den Umfragen stärkste Einzelpartei - habe zum Ziel, die Europäische Union, so wie sie derzeit sei, in Frage zu stellen, sagte Le Pen. Die Fünf Sterne hatten ein Referendum über den Euro ins Spiel gebracht, waren zuletzt aber explizit von diesem Kurs abgerückt. Le Pen war mit ihrem EU-kritischen Kurs bei der Präsidentenwahl in Frankreich in die Stichwahl gekommen, dann aber gegen den sozialliberalen EU-Freund Emmanuel Macron gescheitert.

Der Ausgang der Italien-Wahl ist ungewiss. In Umfragen liegt das Rechtsbündnis aus Berlusconis FI, Salvinis ausländerfeindlicher Lega und den rechten Fratelli d'Italia vorne - mit rund 35 Prozent würde es aber keine Regierungsmehrheit zustande bringen. Die sozialdemokratische Regierungspartei PD liegt mit 23 Prozent erst hinter der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit 28 Prozent.