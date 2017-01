BrüsselAmnesty International wirft der EU vor, mit verschärften Anti-Terror-Gesetzen Muslime zu diskriminieren. In 14 EU-Staaten – darunter Deutschland – seien nach den jüngsten islamistischen Anschlägen im Eiltempo Gesetze erlassen worden, die Grundrechte aushöhlten und mühsam errungene Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte aushebelten, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.

„In ganz Europa werden Muslime und Ausländer mit Terroristen gleichgesetzt“, sagte die Autorin des Berichts und Amnesty-Expertin für Terrorismus-Bekämpfung, Julia Hall. Alle Anti-Terror-Maßnahmen zusammen betrachtet ergäben ein „zerstörendes Bild“, ergänzte Amnesty-Direktor für die Region Europa, John Dalhuisen. Ungeachtet der Bedrohung durch Terror müsse ein Umfeld geschaffen werden, in dem alle Menschen ihre Rechte wahrnehmen könnten.