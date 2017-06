PekingChina hat Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, im Atomkonflikt nicht ausreichend auf Nordkorea einzuwirken. Die Volksrepublik unternehme vielmehr unermüdlich Anstrengungen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Peking. Trump hatte Chinas Versuche, die Regierung in Pjöngjang zu einem Einlenken bei seinem Atomwaffenprogramm zu bewegen, als fehlgeschlagen bezeichnet. Er begrüße zwar die Bemühungen Chinas für eine diplomatische Lösung, es habe aber nicht funktioniert, erklärte Trump am Dienstag über Twitter.