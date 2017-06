San FranciscoDie Meldung der "Washington Post" schlug am Mittwochabend in Washington ein wie eine Bombe. Demnach ermittelt der Sonderermittler in der Frage um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams, Robert Mueller, nun auch persönlich gegen den US-Präsidenten. Dabei gehe es um den Anfangsverdacht, Donald Trump habe versucht, Ermittlungen der Justiz zu beeinflussen.

Mueller soll herausfinden, ob sich Russland illegal in den US-Wahlkampf eingemischt hat. Dabei ermittelte er bislang nur, ob es illegale Kontakte zwischen offiziellen russischen Stellen und Trumps Wahlkampfteam gegeben hat. Nun rückt offenbar der US-Präsident selbst ins Visier des Sonderermittlers.