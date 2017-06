Das an Erdgas reiche Land soll 2022 Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft sein. In Katar befindet sich auch ein wichtiger US-Militärstützpunkt.

Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate planten nach eigenen Angaben auch, den Luft- und Schiffverkehr nach Katar zu beenden. Die Fluggesellschaft Etihad mit Sitz in Abu Dhabi teilte mit, sie werde Flüge nach Katar aussetzen. Von Dienstagmorgen an würden bis auf weiteres keine Maschinen mehr in die katarische Hauptstadt Doha fliegen, teilte Etihad am Montag mit. Kunden würden Alternativen angeboten. Etihad ist die nationale Fluggesellschaft des arabischen Golfstaates Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Saudi-Arabien gab bekannt, seine Landesgrenze mit Katar zu schließen, wodurch das Land vom Rest der arabischen Halbinsel abgeschnitten würde.

Die Auswirkungen auf Qatar Airways, einen der wichtigsten Langstreckenfluganbieter der Region, der regelmäßig durch saudi-arabischen Luftraum fliegt, waren zunächst unklar.

Der regierende Emir Katars, Tamim bin Hamad al-Thani, hatte am 27. Mai den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani angerufen, um ihm zur Wiederwahl zu gratulieren. Damit wies er Saudi-Arabiens Bemühungen zurück, Katar bei der Politik gegen den schiitisch regierten Iran auf Linie zu bringen. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien betrachtet den Iran als seinen größten Feind und als Gefahr für regionale Stabilität.

Saudi-Arabien begründete die Einstellung der diplomatischen Beziehungen mit Katars Unterstützung für „diverse terroristische und sektiererische Gruppen mit dem Ziel, die Region zu destabilisieren“. Dazu gehörten die Muslimbruderschaft, Al-Kaida und die Terrormilz Islamischer Staat. Das ägyptische Außenministerium warf Katar vor, eine „antagonistische Einstellung“ gegenüber Ägypten einzunehmen.

Bahrain führte seine Entscheidung auf Katars „Medienanstiftung, Unterstützung für bewaffnete terroristische Aktivitäten und Finanzierung“ zurück, „die mit iranischen Gruppen in Verbindung steht, um Sabotage auszuführen“.

Katar hatte Ende Mai erklärt, dass Hacker die Internetseite seiner staatlichen Nachrichtenagentur übernommen und unechte Kommentare über den Iran und Israel veröffentlicht hätten, die von seinem Emir stammen sollen. Die arabischen Nachbarn reagierten mit Ärger und blockierten Medien mit Sitz in Katar, darunter der Nachrichtensender Al-Dschasira.