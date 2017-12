StraßburgDas Europaparlament will über die geplante EU-weite Zulassung von Phosphaten in Döner-Fleisch erst nach einer Debatte entscheiden. Das Parlament beschloss am Montag zum Auftakt seiner Plenarsitzung in Straßburg, die zunächst für Dienstag geplante Abstimmung über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission abzusetzen. Auf Antrag der christdemokratischen EVP-Fraktion entschieden die Abgeordneten, am Dienstag zunächst über Phosphat in Dönern zu debattieren. Erst danach wolle man dann am Mittwoch entscheiden.

Ursprünglich war keine Diskussion über die Empfehlung des Umweltausschusses geplant, entgegen dem Vorschlag der Kommission den Zusatz von Phosphaten in gefrorenen Döner-Spießen abzulehnen. Die französische EVP-Abgeordnete Françoise Grossetête sagte, das Thema Phosphat in Dönern habe in einigen EU-Staaten so viel Aufmerksamkeit in den Medien gefunden, dass eine Plenardebatte nötig sei. Wegen der Döner-Debatte wurde das Ende der Plenarsitzung am Dienstag von 23 Uhr auf Mitternacht verschoben.