PekingChina hat die Währungsmanipulations-Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Die Volksrepublik habe nicht die Absicht, sich über eine bewusste Abwertung der Landeswährung Yuan Vorteile im Welthandel zu verschaffen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag. Wenn man China schon als Großmeister bezeichnen möchte, dann als Großmeister der wirtschaftlichen Entwicklung. Trump hatte in einem Reuters-Interview China erneut vorgeworfen, die Exporte mit Hilfe einer künstlich niedrig gehaltenen Währung zu stützen. „Ich bin der Meinung, dass sie die Großmeister der Währungsmanipulation sind“, sagte er.

Kurz zuvor hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin dem Sender CNBC gesagt, er sei noch nicht bereit, China formell als Währungsmanipulator einzustufen. Man werde bei dieser Frage die vorgesehenen Abläufe innerhalb seines Ministeriums einhalten, das am 15. April den nächsten Bericht zu Chinas Währungspolitik vorlegen soll. Trump hatte im Wahlkampf noch versprochen, am ersten Tag im Amt China formell der Währungsmanipulation zu bezichtigen, was zu Strafmaßnahmen führen könnte.