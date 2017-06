Bild vergrößern Das Objekt der Begierde: Ein US-amerikanischer F-15-Kampfjet beim Abflug. Reuters Bild:

Bereits im vergangenen November hatte das US-Außenministerium einem Waffenverkauf an Katar zugestimmt. Nun besiegelte das Pentagon den Milliardendeal mit dem Golf-Emirat – mitten in einer Krise am Golf.