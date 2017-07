BrüsselNach der Entdeckung eines Waffenlagers und der Verhaftung zweier Terrorverdächtiger im Großraum Brüssel fahnden belgische Ermittler noch nach weiteren Personen und warnen vor möglichen Gewaltaktionen. „Wir befürchten, dass sie sich nach den Haussuchungen in die Enge getrieben fühlen“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Eric Van der Sijpt, am Donnerstag dem Sender VTM. „Wir befürchten dann dieselbe Reaktion wie am 22. März.“

An dem Tag hatten islamistische Terroristen 2016 am Brüsseler Flughafen und in der Metro Anschläge verübt und 32 Menschen ermordet. Kurz zuvor hatte die Polizei mit der Festnahme des Verdächtigen Salah Abdeslam die Terrorszene unter Druck gesetzt.