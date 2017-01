Damit ist es ziemlich wahrscheinlich geworden, dass mit Tajani ein Gefolgsmann des umstrittenen früheren italienischen Premiers Silvio Berlusconi Nachfolger von Martin Schulz wird. Ironie der Geschichte: Es war Berlusconi, der Schulz einst mit polemischen Angriffen in der EU bekannt machte und dem deutschen Sozialdemokraten damit die politische Tür für seinen Aufstieg im Europaparlament öffnete. Zwei Amtszeiten und fünf Jahre lang führte Schulz die EU-Volksvertretung. Jetzt wechselt er für die SPD nach Berlin in die Bundespolitik.

Dass ausgerechnet ein Verbündeter Berlusconis sein Nachfolger wird, gefällt vielen Abgeordneten überhaupt nicht. Sozialisten, Grüne und linke Parlamentarier wollen den Kandidaten der christdemokratischen EVP-Fraktion bis zum Schluss nicht wählen. Deshalb dürfte Tajani nur eine schwache relative Mehrheit erzielen – für seine Beförderung zum Parlamentspräsidenten reicht es trotzdem.

Das Amt will Tajani ganz anders interpretieren als Schulz. Der Sozialdemokrat positionierte sich aktiv in allen möglichen politischen Diskussionen – egal ob es um die Flüchtlingskrise, die Probleme Ungarns und Polen mit rechtstaatlichen Grundsätzen oder um das Handelsabkommen TTIP ging. Tajani will die Tagespolitik den Fraktionen in der EU-Volksvertretung überlassen und selbst als neutraler Sachwalter des Parlaments auftreten. „Ein Präsident des Europaparlaments kann kein politisches Programm haben. Er unterstützt alle EU-Abgeordneten“, sagte Tajani am Dienstag in seiner Vorstellungsrede.

Wenn Tajani durchkommt, dürfte vor allem einer erleichtert sein: EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Der CSU-Politiker hatte geglaubt, dass das Amt des Parlamentspräsidenten seiner Fraktion nach Schulz' Abgang ganz selbstverständlich zufällt. So war es 2014 zwischen ihm und dem sozialistischen Fraktionschef Pittella vereinbart worden. Doch Pittella ließ den Deal platzen und ging selbst ins Rennen. Die bis dahin reibungslos informelle Koalition im Europaparlament kam dadurch schwer ins Trudeln. Weber und Pittella machten sich gegenseitig Vorwürfe. In der EU-Kommission kursierten Ängste, das Europaparlament könne in Streit und Chaos versinken, was die erklärtermaßen EU-feindlichen Kräfte im Parlament, etwa den französischen Front National, gestärkt hätte.

Doch ganz gerissen ist der Gesprächsfaden zwischen den Chefs der europafreundlich gesinnten Fraktionen nicht. Weber und der liberale Guy Verhofstadt rauften sich bereits am Dienstagmorgen zusammen. Verhofstadt zog seine Kandidatur zurück, unterstützte den EVP-Kandidaten Tajani und holte dafür einige politische Gegenleistungen heraus: Unter anderem sagte Weber zu, sich für die Beförderung einer den Liberalen nahestehende EU-Kommissarin einzusetzen: Entweder Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager oder Handelskommissarin Malmström sollen Vizepräsidentin der EU-Kommission werden.