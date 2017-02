QuitoBei der Präsidentschaftswahl in Ecuador liegt der Kandidat der Regierungspartei, Lenín Moreno, nach ersten Prognosen in Führung. Der frühere Vizepräsident kommt demnach auf 36,1 Prozent, wie das ecuadorianische Fernsehen am Sonntagabend (Ortszeit) nach Schließung der Wahllokale berichtete. Moreno will den linken Kurs des nach zehn Jahren an der Macht nicht erneut antretenden Rafael Correa fortsetzen.