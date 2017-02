ParisDer Präsidentschaftskandidat der französischen Grünen, Yannick Jadot, steigt aus dem Rennen um das Präsidentenamt aus. Stattdessen werde er sich der Kampagne des sozialistischen Präsidentschaftsbewerbers Benoît Hamon anschließen, kündigte Jadot am Freitag im Fernsehsender France-2 an. Damit will er die Chancen der Linken stärken, nach der Wahl im April und Mai die Kontrolle über den Élysée-Palast zu behalten.

Umfragen zufolge hatte es für die Präsidentschaftsbewerbung Jadots nur wenig Unterstützung gegeben. Seine Partei Europe Écologie hatte sich von der sozialistischen Regierung von Präsident François Hollande getrennt. Doch betrachtet sie Hamon als jemanden, der sich stärker dafür einsetzt, die Abhängigkeit Frankreichs von der Atomenergie zu reduzieren.