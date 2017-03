ParisIn Frankreich wollen führende Politiker der Konservativen mit einem Putsch gegen den angeschlagenen Kandidaten Francois Fillon in letzter Minute die Chancen auf das Präsidentenamt retten. Bis zu einem Krisentreffen der Partei am Montagmorgen werde man einen „alternativen Weg zu Fillon” vorschlagen, sagte der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, am Sonntag. Das einfachste sei, wenn der Zweitplatzierte bei der Vorwahl, Ex-Regierungschef Alain Juppé, übernehme. Unterdessen kündigte Fillon für Sonntagabend einen Auftritt im französischen Fernsehen an. „Er will zu den Franzosen sprechen”, sagte ein Vertreter von Fillons Partei. Angesichts des wachsenden Widerstands hat Fillon seine Anhänger für Sonntag in Paris zu einer Großkundgebung aufgerufen. Einen Rückzug lehnte er ab.

„Wir haben keine Zeit für Debatten darüber, wer der Talentierteste ist”, betonte Estrosi, ein enger Verbündeter des Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy, im TV-Sender BFM. Sarkozy und Juppé hätten Samstagnacht in einem langen Gespräch die Situation diskutiert, sagte ein Partei-Insider zu Reuters. Estrosi kündigte für die kommenden Stunden eine Initiative an, die von ihm und weiteren Parteischwergewichten unterstützt werde. Estrosi ist auch Abgeordneter in der Nationalversammlung und einflussreicher Politiker der Republikaner. Die Zeit drängt: Am 17. März läuft die Frist ab, bis zu der alle Präsidentschaftskandidaten formell bestätigt sein müssen.