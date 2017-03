MoskauFrankreichs rechte Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen wird an diesem Freitag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Geplant sei ein Treffen mit Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin, meldete die Agentur Interfax am Donnerstag. Zudem solle die Chefin der rechtsextremen Partei Front National (FN) an einer Sitzung des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten teilnehmen, sagte der Leiter des Gremiums, Leonid Sluzki.