Obwohl die Resultate zunächst inoffiziell sind, erhöhen sie die Chancen auf eine Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung Japans. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern ebenso entscheidend wie der Ausgang eines Referendums. Im weniger mächtigen Oberhaus hat Abes Koalition bereits die Zweidrittelmehrheit inne. Umfragen zufolge ist die japanische Öffentlichkeit allerdings mehrheitlich gegen die Verfassungsänderung.

Die Regierungskoalition in Japan hat bei der vorgezogenen Parlamentswahl ihre Zweidrittelmehrheit behauptet. Die Liberaldemokratische Partei von Ministerpräsident Shinzo Abe und Juniorpartner Komeito hätten zusammen 312 der 465 Unterhaussitze gewonnen, berichtete der Fernsehsender NHK in der Nacht zum Montag (Ortszeit). Für eine Zweidrittelmehrheit waren mindestens 310 Mandate nötig gewesen. Das offizielle Endergebnis der Parlamentswahl dürfte nicht vor Montag feststehen.

Der wegen Skandalen in seiner Regierung teils in Bedrängnis geratene Abe dürfte angesichts der inoffiziellen Resultate erleichtert sein. Der Sieg erhöht seine Chancen auf seine im September anstehende Wahl für eine weitere dreijährige Amtszeit als LDP-Vorsitzender. Dadurch könnte sich seine Zeit als Regierungschef bis 2021 verlängern, was ihm mehr Zeit einräumen würde, um die widerstrebende japanische Öffentlichkeit von seinem langfristigen Ziel zur Überarbeitung der Verfassung zu überzeugen.