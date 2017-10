WienAuf dem Weg zur Stimmabgabe am Sonntag durch seinen Wiener Heimatstadtteil Meidling, unweit von Schloss Schönbrunn, hat Sebastian Kurz zahlreiche Hände zu schütteln. Die Siegesgewissheit stand dem konservativen Kanzlerkandidat und ÖVP-Chef am Sonntagmittag beim Kaiserwetter ins Gesicht geschrieben.

Begleitet von seiner Freundin Susanne, einer jungen Beamtin im Finanzministerium, gab der 31-Jährige knapp fünf Stunden vor Schließung der Wahllokale seine Stimme in seiner ehemaligen Schule ab. „Ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis, damit eine echte Veränderung in Österreich möglich ist“, sagte Kurz. Alle österreichischen Meinungsforschungsinstitute sind sich vor dem Urnengang einig, dass die konservative Volkspartei mit dem bisherigen Außenminister die vorgezogenen Parlamentswahlen in Österreich für sich entscheiden wird.