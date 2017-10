WienFünf Tage vor der Parlamentswahl in Österreich liegt die konservative Volkspartei (ÖVP) in der Wählergunst weiter deutlich vorn. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage für die Tageszeitung „Österreich“ rutschte die Partei nur um einen Prozentpunkt auf 33 Prozent ab.

Die sozialdemokratische SPÖ und die rechtspopulistische FPÖ kommen jeweils auf rund ein Viertel der Wählerstimmen und liefern sich seit Wochen einen Kampf um Platz zwei. In einer Research-Affairs-Umfrage liegt die FPÖ bei 27 Prozent, die SPÖ bei 23 Prozent. In der jüngsten Umfrage für die Tageszeitung „Kurier“ vom Institut OGM erreichte die SPÖ 27 Prozent, die FPÖ 25 Prozent.