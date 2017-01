BrüsselEigentlich geht es heute in Straßburg nur um ein Amt: Das Plenum des Europaparlament wählt einen neuen Parlamentspräsidenten. Martin Schulz räumt den Posten nach zwei jeweils zweineinhalbjährigen Amtszeiten und wechselt in die Bundespolitik in Berlin. Um die Nachfolge wollten sich eigentlich sieben Kandidaten bewerben. Doch unmittelbar vor Beginn der Abstimmung zog einer seine Kandidatur zurück: Guy Verhofstadt, Chef der liberalen Alde-Fraktion will nicht mehr Parlamentspräsident werden und unterstützt stattdessen den Bewerber der christdemokratischen EVP, Antonio Tajani.

Den Rückzug ließ sich Verhofstadt von der EVP gut bezahlen: Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion versprach ihm, zwei wichtige Posten an liberale Politiker zu geben. Einer davon befindet sich gar nicht im Europaparlament, sondern in der EU-Kommission: Kommissionschef Jean-Claude Juncker soll eine Frau zum Vize berufen, die den Liberalen nahesteht: Entweder EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager oder EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sollen Vizepräsidentin der Kommission werden. Das habe die EVP Verhofstadt versprochen, sagte ein Sprecher des Parlamentariers auf Anfrage. Da Kommissionschef Jean-Claude Juncker der christdemokratischen EVP angehört, könne die EVP ein solches Versprechen abgeben.