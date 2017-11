New YorkDas Video ließ an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Auszüge von Nachrichtensendungen zeigen Gewalttaten von Gangs, Drogen, Vergewaltigung in Virginia. Mit Schuld daran hatte Ralph Northam, der im Senat des Bundesstaates für den Schutz von illegalen Einwanderern gestimmt hatte. „Die Politik von Ralph Northam ist gefährlich“, sagt die Sprecherin beschwörend.

Andere Werbefilme von Ed Gillespie gingen in eine ähnliche Richtung. Northam hätte beispielsweise Kinderpornografie unterstützt. Doch die harte Gangart des Republikaners nutzte nichts im Wahlkampf um den Gouverneursposten in Virginia. Gillespie verlor am vergangenen Dienstag deutlich gegen den Demokraten Northam. „Das war ein historischer Sieg für uns“, sagte Jess O'Connell, Chef des Parteikomitees der Demokraten.