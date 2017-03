OsloDie nordeuropäischen Staaten Island und Norwegen wollen sich als Reaktion auf den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens künftig enger abstimmen. „Wir müssen eine nahtlose Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der EU im EWR sichern und gleichzeitig unsere wichtigen Interessen in den Beziehungen zu Großbritannien wahren“, erklärte der norwegische Minister für die Beziehungen zur EU, Frank Bakke-Jensen, am Mittwoch in Oslo. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Bakke-Jensen und der isländische Außenminister Gudlaugur Thordarsson, dass beide Staaten enger bei der Durchsetzung ihrer Interessen kooperieren würden.

Norwegen und Island sind keine Mitglieder der Europäischen Union (EU), gehören zusammen mit Liechtenstein aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an, in dem wesentliche Prinzipien des EU-Binnenmarkts gelten. Dazu gehören der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr.