BrüsselBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht angesichts des bevorstehenden Ausscheidens Großbritanniens aus der EU kein günstiges Umfeld für die geplante Börsensteuer. Die Zeit für die Einführung einer solchen Steuer sei nicht einfach, sagte Schäuble am Dienstag nach einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Er verwies auf die anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt aus der EU und die Verunsicherung an den Finanzmärkten.

„Insofern kann ich Ihnen keine wirklich belastbare Aussage machen, was dabei herauskommt“, sagte Schäuble zu den schon lange stockenden Verhandlungen.