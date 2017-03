HamburgBei der Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstagabend in Hamburg ist ein Journalist der Wochenzeitung „Die Zeit“ nach eigenen Angaben angegriffen worden. Er sei auf dem Gelände der Residenz des Generalkonsuls von mehreren Angreifern mit kleinen Fahnen geschlagen worden, sagte Sebastian Kempkens (28) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Als er vom Gelände geschoben wurde, habe ihn ein Schlag ins Gesicht getroffen. Dabei habe er seine Brille verloren, sei aber nicht verletzt worden. Vor dem Gelände sei ihm gesagt worden: „Du verdankst es Erdogans Menschlichkeit, dass du noch lebst“, schrieb Kempkens auf Twitter.