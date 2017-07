Washington/Peking Die USA haben beschlossen, eine Bank und ein Schifffahrtsunternehmen aus China mit Sanktionen zu belegen, weil beide mit Nordkorea Handel treibt. Finanzminister Steve Mnuchin sagte am Donnerstag in Washington, die Maßnahme sei in keiner Weise direkt gegen China gerichtet. Sie solle lediglich illegalen Handel unterbinden. Die USA haben demnach Schritte eingeleitet, um die Bank of Dandong komplett vom US-Finanzsystem abzuschneiden.

Das Geldhaus hat seinen Hauptsitz in der nordostchinesischen Stadt Dandong, die direkt an der Grenze zu Nordkorea liegt. Auch wurden sämtliche Vermögenswerte der Schifffahrgesellschaft Dalian Global Unity in den USA eingefroren. Das Unternehmen soll laut US-Angaben Kohle und Stahl zwischen China und Nordkorea transportieren.