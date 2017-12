Brüssel

Der neue polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki rechnet wegen der umstrittenen Justizreform in seinem Land mit einem Verfahren zum Entzug der Stimmrechte. Da die EU-Kommission solche Pläne habe, dürfte sie sie auch umsetzen, sagte Morawiecki am Donnerstag auf einem EU-Gipfel in Brüssel. Termin dafür sei der kommende Mittwoch. „Bei solch einem unfairen Verfahren werden wir von Anfang an bis zum Ende ganz sicher mit unseren Partnern sprechen.“ Der frühere Finanzminister Morawiecki übernahm die Leitung der polnischen Regierung diese Woche von Beata Szydlo.

Der EU-Kommission ist vor allem die vorige Woche vom polnischen Parlament verabschiedete Justizreform ein Dorn im Auge. Danach wird das Abgeordnetenhaus künftig über die Besetzung des Obersten Gerichtshofs entscheiden. Zudem sollen die Volksvertreter die meisten Mitglieder des Landesjustizrates bestimmen. Dieses Gremium schlägt in Polen Richter vor. Der Regierung zufolge soll der Umbau die Korruption bekämpfen und das Rechtssystem effektiver machen. Kritiker – darunter die EU und die USA – sehen die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet.