AnkaraDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen geplanter US-Hilfen für kurdische Milizen in Syrien Konsequenzen angekündigt. „Die Entscheidung unseres Verbündeten für finanzielle Hilfen für die YPG wird sicherlich die Entscheidungen beeinflussen, die wir treffen werden“, sagte Erdogan am Dienstag vor Anhängern seiner AK-Partei mit Blick auf den Nato-Partner USA. Vor einem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson, der die Türkei am Donnerstag und Freitag besuchen will, erklärte er: „Es wird besser für sie sein, nicht zu den Terroristen zu stehen, die sie heutzutage unterstützen.“

Erdogan reagierte mit seinen Äußerungen auf Haushaltspläne des US-Verteidigungsministeriums, das 300 Millionen US-Dollar für Training und Ausrüstung in Syrien sowie 250 Millionen Dollar für Grenzsicherungen vorsieht. Türkische Medien berichteten daraufhin, die insgesamt 550 Millionen Dollar seien 2019 für die Kurden-Miliz YPG bestimmt. Die YPG zählt im Kampf gegen die Extremisten-Organisation Islamischer Staat in Syrien zu den wichtigsten Verbündeten der USA.