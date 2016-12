Israel schränkt seine internationalen Beziehungen als Reaktion auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen seine Siedlungspolitik ein. Bis auf weiteres sollten Arbeitskontakte mit zehn Ländern, die für den Beschluss gestimmt haben, eingeschränkt werden, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem am Dienstag. Er betonte, es handele sich um eine Einschränkung, nicht um einen Abbruch der Beziehungen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Für den Beschluss stimmten China, Frankreich , Russland, Großbritannien, Spanien, Angola, Ägypten, Japan, Malaysien, Neuseeland, Senegal, die Ukraine, Uruguay und Venezuela. Nicht mit jedem dieser Länder unterhält Israel diplomatische Beziehungen.

Trump will einen stärkeren Kurs für Israel fahren als Obama. Der Mann, den er als Botschafter nach Jerusalem schicken will, verkörpert den Wandel in jeder Hinsicht. Das löst selbst Besorgnis bei Israel-Unterstützern aus.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Beschluss als „schändlich und anti-israelisch“ verurteilt und dem US-Präsidenten Barack Obama vorgeworfen, er habe die Resolution hinter den Kulissen selbst inszeniert.

Der künftige US-Präsident Donald Trump kritisierte die UN derweil als unwirksam. „Die Vereinten Nationen haben solch großes Potenzial, aber momentan sind sie nur ein Club, wo sich Leute treffen, unterhalten und vergnügen können. So traurig!“, schrieb Trump am Montag bei Twitter. Der Immobilienmogul hatte sich vor der Abstimmung in einer Mitteilung für ein Veto seines Landes gegen die Anti-Siedlungs-Resolution ausgesprochen.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte nach der UN-Resolution einen Zeitplan für eine Beendigung der israelischen Besatzung. Er äußerte bei einem Treffen des Zentralkomitees seiner Fatah-Organisation die Hoffnung auf einen entsprechenden Beschluss bei einer internationalen Friedenskonferenz in Paris. Die Resolution ebne den Weg für „künftige Bemühungen um ernsthafte Verhandlungen über ein Ende der Besatzung“.

Trotz scharfer Kritik aus Israel hält Frankreich an seinen Plänen für die Nahost-Konferenz in Paris fest. „Das Treffen am 15. Januar wird für die Teilnehmer die Gelegenheit sein, ein Gesamtpaket mit Anreizen für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern vorzustellen“, teilte der Sprecher des französischen Außenministeriums am Dienstag mit. 70 Staaten und Organisationen seien eingeladen. Paris bemüht sich seit Monaten um neue Impulse für den festgefahrenen Friedensprozess.