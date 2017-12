BrüsselDie Europäische Union (EU) läuft Sturm gegen die geplante US-Steuerreform. Nach den Finanzministern der fünf größten EU-Länder übte am Dienstag auch die EU-Kommission Kritik an dem Vorhaben in Washington. In einem Schreiben an US-Finanzminister Steven Mnuchin, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, verweist sie auf Risiken der vorgesehenen Steuergesetze für den Handel zwischen den USA und der EU sowie für gegenseitige Investitionsvorhaben. Mit der geplanten Neuausrichtung des US-Steuersystems könne es zu Verstößen gegen internationale Handelsregeln und -vereinbarungen kommen, hieß es in dem Brief. Unterzeichnet haben ihn die für Finanzen, Wirtschaft und Handel zuständigen EU-Kommissare.

Am Montag hatten bereits die Finanzminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ihre Sorge über die derzeit im US-Senat und -Repräsentantenhaus diskutierten Steuer-Vorschläge gezeigt. Ebenfalls in einem Brief an ihren Kollegen Mnuchin äußerten sie Befürchtungen, dass einige vorgesehenen Regelungen „mit den US-Doppelbesteuerungsabkommen kollidieren und womöglich Risiken einer größeren Verzerrung im internationalen Handel mit sich bringen könnten“.