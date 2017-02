WashingtonUS-Präsident Donald Trump will seine Äußerung über den Einsatz von US-Truppen gegen „bad hombres“ in Mexiko als Scherz verstanden wissen. Das sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Donnerstag zum entsprechenden Wortlautauszug eines Telefonats Trumps mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto, den die Nachrichtenagentur AP in Washington zugespielt bekommen hatte.

Trump hatte in dem Telefongespräch am vergangenen Freitag gesagt, das mexikanische Militär sei wohl zu verängstigt, um gegen die von ihm nicht näher definierten „üblen Leute“ in Mexiko vorzugehen. Die US-Truppen seien das nicht, deswegen könnte er ja seine Soldaten schicken, „um sich der Sache anzunehmen“.