„Der Handel kann das Wachstum auf vielfältige Weise stimulieren“, hieß es in dem Bericht. Er habe das Potenzial, rund um den Erdball Produktivität und Wohlstand zu erhöhen und Armut eingrenzen. Allerdings müsse die Politik dafür sorgen, negative Nebenwirkungen, wie den Verlust von Arbeitsplätzen, abzufedern und die Menschen umfassender an den Vorteilen zu beteiligen. Das Handelssystem müsse gestärkt werden, um zu einem globalen Wachstum beizutragen, „von dem alle etwas haben.“

BerlinIn einem in Berlin vorgelegtem Bericht für die deutsche G20-Präsidentschaft forderten der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) am Montag, den Handel stärker am Wohle aller Menschen auszurichten und als Motor der eines globalen Wirtschaftswachstums zu stärken.

Freier Handel sei ein kraftvolles Instrument, um das Wachstum zu erhöhen und den Lebensstandard der Menschen zu verbessern, warb IWF-Chefin Christine Lagarde . Sie warnte aber auch: „Politisches Agieren ist nötig, um die negativen Folgen des Handels, wie Arbeitsplatzverluste, vor allem in der Industrie, und Wirtschaftsprobleme in gewissen Regionen (...) zu mindern.“ WTO-Chef Roberto Azevedo mahnte, die Länder sollten nicht mit einseitigen Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen. Vielmehr gebe es im geltenden Handelssystem ein großes Instrumentarium, um sich zu wehren. Weltbank-Präsident Jim Yong Kim unterstrich, nicht zuletzt mit Blick auf die Bekämpfung der Armut: „Ein offener Handel ist nicht nur ein Instrument für globales Wachstum, sondern auch für soziale Gerechtigkeit“.

In dem Bericht für den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg argumentieren IWF, Weltbank und WTO, zunehmend offenere Märkte hätten in den vergangenen Jahrzehnten Wachstum und Wohlstand in der Welt gefördert. Sie räumten aber ein, dass zugleich vielen Menschen und Regionen Nachteile beschert worden seien. Sie seien das Opfer von Jobverlagerungen und Strukturumbrüchen geworden. Das sei ein Grund für die wachsende Skepsis in vielen Ländern gegenüber dem Freihandel. Deswegen gelte es für die Politik, diese negativen Folgen zu bekämpfen. Von entscheidender Bedeutung sei daher, die Früchte des freien Warenaustausches weitaus breiter auf alle Menschen und Regionen zu verteilen, auch zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern.