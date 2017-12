BerlinDie deutsche Wirtschaft hat mit Enttäuschung auf den weitgehend ergebnislosen Verlauf der WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires reagiert. „Die WTO Ministerkonferenz in Buenos Aires endet ohne greifbare Ergebnisse für die deutsche Wirtschaft - und leider sogar ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung”, kritisierte am Donnerstag der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Volker Treier.

Er beklagt vor allem den Ausfall der USA als positive Triebkraft für den WTO-Prozess und damit den freien Welthandel. „Er droht, die WTO nachhaltig zu lähmen”, warnte er. Zumindest sei aber erreicht worden, dass im WTO-Prozess noch weiterhin „alle an Bord” seien.