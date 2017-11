Bonn Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat bei der Weltklimakonferenz in Bonn versichert, dass große Teile der amerikanischen Gesellschaft den Klimaschutz weiter vorantreiben wollen. „Die Welt sollte wissen: Die US-Regierung mag das Klimaabkommen aufgekündigt haben, aber die amerikanische Bevölkerung ist entschlossen, an dessen Zielen festzuhalten, und es gibt nichts, was Washington tun kann, um uns daran zu hindern.“

Bloomberg sprach am Samstag in einem „Aktionszentrum“, das amerikanische Klimaschützer in den Bonner Rheinwiesen errichtet haben. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown betonte, die USA hätten ein föderales politisches System: „Bundesstaaten haben wirkliche Macht.“ Sie könnten die Politik von Präsident Donald Trump unterlaufen. Die Chefin des UN-Klimasekretariats, Patricia Espinosa, lobte die Initiative als „inspirierend“. „Ich applaudiere diesen Anstrengungen, ich liebe euch dafür“, sagte sie.