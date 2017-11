Bonn Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg spendet 50 Millionen Dollar (43 Millionen Euro) für den Klimaschutz. Dieses Mal gehe das Geld erstmals an Partner außerhalb der USA, nämlich zunächst in Europa, teilte die Stiftung Bloomberg Philanthropies am Donnerstag bei der Weltklimakonferenz in Bonn mit. Die Mittel sollen dazu verwendet werden, die Abhängigkeit von der Kohle zu verringern. Erst im vergangenen Monat hatte Bloomberg angekündigt, 64 Millionen Dollar für den Umweltschutz zu spenden, nachdem die US-Regierung von Donald Trump angekündigt hatte, ein Klimaprogramm Barack Obamas abzubauen.