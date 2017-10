ParisDie USA haben angekündigt, sich zum 31. Dezember diese Jahres aus der UN-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco zurückzuziehen. Das teilten US-Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag mit. Das Land will damit einerseits Geld sparen, andererseits gegen antiisraelische Tendenzen in der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur protestieren, berichtete das Magazin „Foreign Policy“ am Donnerstag.

Vor einer vierten Wahlrunde im Exekutivrat der UN-Kulturorganisation an diesem Donnerstagabend lag der Kandidat Qatars, Hamad bin Abdulasis al-Kawari, gleichauf mit der französischen Anwärterin Audrey Azoulay. Dem 69 Jahre alten al-Kawari wird aber Antisemitismus vorgeworfen. Sollte er sich durchsetzen, könnte das den Konflikt mit Israel verschärfen.