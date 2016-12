Die Katastrophe überlagert alles. All die furchtbaren Bilder aus der zerbombten syrischen Millionenstadt Aleppo verdüstern die Gedanken über eine Weltregion, in der es schlimmer aussieht als jemals zuvor in den zwei Jahrzehnten, in denen ich für die WirtschaftsWoche den Nahen Osten beobachtet habe.

Aber was ist Aleppo? Die Frage klingt ignorant, und im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hat sich mit dieser Frage der Kandidat einer Splitterpartei blamiert. Dabei kann auch kein Experte heute sagen, was aus der Katastrophe dort folgt. Und was wir Westler jetzt tun können.