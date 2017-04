Zu verstehen ist das Pathos nur, wenn man sich das schiere Ausmaß des moralischen Bankrotts der alten Ordnung vor Augen führt. Ein dynastisch regiertes, imperiales Europa, ausgezogen, um die Welt unter sich aufzuteilen, richtet sich seit 1914 waffenstarr im Stellungskrieg zugrunde. Allein die beiden Versuche der Entente-Mächte im April 1917, ein bisschen Bewegung in die Westfront zu bringen, kosten 600.000 Soldaten das Leben.

Für die meisten Europäer sind die USA kein beargwöhnter Hegemon, sondern eine Verheißung, ein „Leuchtturm, der der Welt die Wege“ weist (Ralph W. Emerson). Franzosen, Briten und Italiener sind dankbar, als die USA durch ihr Eingreifen den Krieg beenden; die Deutschen erhoffen sich vom „unparteiischen Sieger“ einen milden Verständigungsfrieden. Als Wilson um die Jahreswende 1918/19 in Europa eintrifft, um die Nachkriegswelt zu ordnen – es ist die erste Auslandsreise eines US-Präsidenten überhaupt –, wird er in Paris, London und Rom wie ein Heilsbringer gefeiert. Was damals möglich scheint, noch glühende Hoffnung ist: dass die Globalisierung von Volksherrschaft und Marktwirtschaft unter US-Führung gelingt.

Und heute? Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um Wilsons „liberalen Internationalismus“ als Geschichte einer hochfliegenden Idee und ihrer andauernden Enttäuschung zu lesen. Der Frieden von Versailles verschärfte den Nationalismus in Europa, die USA zogen sich enttäuscht auf sich selbst zurück. Sie wünschten vom „Rest der Welt bloß in Ruhe“ gelassen zu werden (General Tasker Bliss), verhängten hohe Schutzzölle, kosteten ihre finanzielle Vorherrschaft aus und betrachteten Europa als Absatzmarkt: „Amerikas Geschäft ist das Geschäft“ (Präsident Calvin Coolidge, 1924).