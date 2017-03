Die Agentur deutete an, dass der Antrieb für Nordkoreas geplantes Raumfahrt- und Satellitenprogramm vorgesehen ist. Pjöngjang will in einem Fünfjahresplan mehrere Erdbeobachtungssatelliten ins All bringen sowie einen weiteren für geostationäre Kommunikation installieren. Dies käme einem wesentlichen technischen Fortschritt gleich.

Die Stationierung eines solchen Satelliten würde aber einen leistungsfähigeren Raketenantrieb erfordern als bisher benötigt. Das Land will zudem sein Raumfahrtprogramm ausbauen und innerhalb der nächsten zehn Jahre zum Mond starten.

Unterdessen kam US-Außenminister Rex Tillerson am Sonntag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. Er sagte, US-Präsident Donald Trump sei viel daran gelegen, in Kommunikation mit Xi zu stehen und diesen bald zu treffen.

Ob Nordkoreas Vorgehen eine Provokation gegen die USA sein sollte, blieb zunächst unklar. Doch während seines Aufenthalts in Asien hatte Tillerson bereits zuvor gewarnt, es lägen alle Optionen auf dem Tisch. Ein Präventivangriff sei nicht mehr auszuschließen.