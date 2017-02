UN-Generalsekretär António Guterres hat den verstorbenen US-Botschafter Witali Tschurkin als außergewöhnlichen Diplomaten gewürdigt. Er habe dem russischen Außenministerium einen ausgezeichneten Dienst in den wohl herausfordernsten Zeiten der jüngeren Geschichte erwiesen, sagte er. Auch andere UN-Diplomaten zeigten sich nach dem überraschenden Tod Tschurkins bestürzt. „Wir haben nicht immer dieselbe Sicht der Dinge, aber ohne Frage verteidigte er die Positionen seines Landes mit großer Kompetenz“, sagte etwa die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley.

Deren Vorgängerin Samantha Power twitterte, Tschurkin sei ein „diplomatischer Maestro und zutiefst fürsorglicher Mann“ gewesen. Er habe alles getan, um die Differenzen zwischen den USA und Russland zu überbrücken, so Power. Tschurkin war am Montag überraschend im Alter von 64 Jahren gestorben. Er sei in seinem Büro in New York plötzlich erkrankt und in eine Klinik gebracht worden, wo er verstarb, teilte sein Stellvertreter Wladimir Safronkow der Nachrichtenagentur AP mit. Die Todesursache war zunächst nicht klar.