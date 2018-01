Nur: Was heißt das konkret? Was bringt es dem Mittelständler, der seine Ware exportieren will, dass seine Kanzlerin sehr grundsätzlich für multilateral organisierten Freihandel ist, wenn gleichzeitig der US-Präsident (und der Chinas übrigens auch) sehr konkrete Zölle erlässt? Was bringt es dem französischen Arbeiter, wenn sein Präsident einen internationalen Gesellschaftsvertrag fordert, der US-Arbeiter aber fünf Dollar die Stunde mehr verdient, weil Trump seinen Arbeitgeber vor internationaler Konkurrenz abschottet?

Beispiel Technologie

Auch hier wirkten die Europäer wie synchronisiert. Klar ist: Nach Jahren ungefilterter Bewunderung entdecken sowohl Manager arrivierter Branchen als auch Politiker, dass der technologische Fortschritt offenbar eine neue systemische Antwort erfordere. „Wir brauchen einen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft über ethische Fragen des digitalen Zeitalters. Wenn wir das verpassen, werden wir wieder Maschinenstürmer sehen“, sagt Merkel.