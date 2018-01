Davos An der Seite von Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Davos mit Unternehmern aus Europa zu Abend gegessen. Mit von der Partie waren aus Deutschland auch Adidas-Chef Kasper Rorsted, Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger, SAP-Chef Bill McDermott sowie Werner Baumann vom Chemiekonzern Bayer. Trump wollte das Treffen nutzen, um für den Wirtschaftsstandort USA zu werben.

Siemens-Chef Kaeser war bereits Teil der Delegation, die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch in Washington begleitet hatte. Für den Münchner Technologiekonzern sind die USA der größte Einzelmarkt. Siemens setzte in dem Land im Jahr 2016 knapp 24 Milliarden Dollar (aktuell 19,6 Milliarden Euro) um und beschäftigte 50.000 Menschen in den USA. Damit erzielte Siemens mehr als ein Viertel seines weltweiten Umsatzes in den Vereinigten Staaten.