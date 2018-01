Die verbliebenen elf Staaten des Transpazifischen Handelsabkommens TPP wollen ihre Zusammenarbeit ohne die USA fortsetzen. Sie hätten sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Dienstag in Davos. Darin seien die Ziele seines Landes enthalten: nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und gut bezahlte Arbeitsplätze für die Mittelschicht sowohl heute als auch in Zukunft.

Der TPP-Vertrag war 2015 unterzeichnet worden, ist aber noch nicht ratifiziert. Genau vor einem Jahr kündigte US-Präsident Donald Trump den Rückzug seines Landes aus dem TPP an. Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam erklärten jedoch, an dem Ziel eines solchen Abkommens festhalten zu wollen. Dafür musste der Vertrag jedoch geändert werden.