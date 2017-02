Die Intensität der Konflikte wird auch anhand der Flüchtlingszahlen gemessen. Das Foto zeigt das Flüchtlingslager 1 in Kakuma in Kenia. Insgesamt gibt es vier solcher Lager in Kakuma, in denen Flüchtlinge aus Somalia, dem Südsudan, Burundi, Ruanda, Kongo und anderen Krisenstaaten Ostafrikas untergebracht sind.