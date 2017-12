Tel AvivVor einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Brüssel fordern Dutzende EU-Parlamentarier 1,2 Millionen Euro Entschädigung von Israel für zerstörte Unterkünfte im besetzten Westjordanland. In einer Zeitungsanzeige in der „Haaretz“ schrieben 56 Abgeordnete am Freitag: „Herr Netanjahu, Willkommen in Brüssel. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Rechnung zu bezahlen!“ Netanjahu kommt am Montag als Gast zum EU-Außenministertreffen.

Etwa 400 von der EU und ihren Mitgliedsstaaten finanzierte Gebäude für palästinensische Kommunen im besetzten Westjordanland habe Israel seit 2009 zerstört oder konfisziert, heißt es in der Anzeige. Damit habe Israel humanitäres Völkerrecht verletzt. 2009 wurde Netanjahu Ministerpräsident. Die Anzeige zählt unter anderem Häuser, Schulen, Kindergärten und Wasserzisternen als Beispiele auf.