Israel will zudem nach Medienberichten den Bau von Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem vorantreiben. 6000 neue Wohneinheiten sollen entstehen, berichtete die Zeitung „Maariv“ Anfang Dezember. Dies wäre der erste große Entwicklungsplan in Ost-Jerusalem in den vergangenen 20 Jahren, schrieb damals die „Times of Israel“.