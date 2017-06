Brüssel/FrankfurtDie Europäische Union will bei Wettbewerbsverstößen härter gegen nicht-europäische Fluggesellschaften vorgehen. Wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte, soll es künftig möglich sein, etwa Zölle gegen solche Unternehmen zu verhängen oder gegen Staaten, die europäische Airlines schädigen. Nicht geplant sei in solchen Fällen aber der Entzug von Verkehrsrechten, die den Flugbetrieb zwischen Ländern regeln. In Deutschland ist etwa durch einen zwischenstaatlichen Vertag festgelegt, dass Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten - also vor allem Emirates aus Dubai und der Air-Berlin-Partner Etihad aus Abu Dhabi - hierzulande vier Flughäfen anfliegen dürfen.