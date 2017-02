DublinDer irische Regierungschef Enda Kenny hat für die zweite Märzhälfte eine Erklärung zu seiner politischen Zukunft angekündigt. Zuvor wolle er noch am 17. März mit US-Präsident Donald Trump den St. Patrick's Day im Weißen Haus begehen, sagte der 65-Jährige am Mittwochabend in Dublin. Es wird vermutet, dass Kenny wegen einer Whistleblower-Affäre von seinem Amt zurücktreten könnte.

Zuvor hatten sogar Abgeordnete seiner eigenen Partei Fine Gael Druck auf den wegen eines Polizeiskandals in Bedrängnis geratenen Chef einer Minderheitsregierung ausgeübt: Sie erklärten, Kenny könnte kommende Woche abgesetzt werden, sollte er nicht freiwillig ein Rücktrittsdatum nennen. Finanzminister Michael Noonan sagte, der Wirbel mache eine vorgezogene Parlamentswahl in diesem Jahr wahrscheinlich.